Жертвами гудронного болота в Приморье оказались десятки автомобилистов

Водители показали, что стало с авто после ремонта дороги [видео]

Горожане пожаловались на происходящее в сети. Павел КЛОКОВ Фото:

Ремонт дорожного полотна в приморском городе Партизанск обернулся неожиданным сюрпризом для местных водителей. Вместо ожидаемой радости водители оказались мягко говоря разочарованы, когда их автомобили натуральным образом увязли в гудроне.

Вязкая масса облепила колесо авто, всех кому «посчастливилось» накануне проехать по ремонтируемой дороге. При этом очевидцы уверяют, что каких-то ограждений или предупреждающих знаков дорожники не установили.

Ремонт дороги в Партизанске раздосадовал автомобилистов Видео: www.instagra.com/mer_partizanska.

– Проехали в районе Первой шахты, где горный техникум, везде. Ладно, это не центральная дорога, еще можно понять. Но он практически повсеместно на главных улицах города – начиная от «Перевала» и заканчивая площадью. Все им залито, как теперь отмывать машину, не представляю, – поделилась с «КП-Владивосток» жительница Партизанска.

Неожиданные последствия ремонта дороги Видео: www.instagram.com/mer_partizanska

Судя по всему, после начала ямочного ремонта в городе, местные мойки стали крайне востребованы.

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