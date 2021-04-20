Уроженец Владивостока Виталий Кравцов забил свою первую шайбу в чемпионате НХЛ

Теперь на счету 21-летнего хоккеиста 2 очка за девять встреч в национальной хоккейной лиге [видео]

Виталий Кравцов забивает шайбу в ворота «Нью-Джерси Дэвилз». Фото: nhl.com

Уроженец Владивостока Виталий Кравцов забил свою первую шайбу в Национальной хоккейной лиге, где дебютировал в начале апреля 2021 года. За девять матчей в НХЛ он сумел набрать два очка по системе «гол плюс пас».

Команда «Нью-Джерси Дэвилз» принимала на своем льду «рейнджеров» из Нью Йорка, где и играет Виталий. На 15-й минуте первого периода 21-летний форвард сумел отличиться, забросив шайбу в ворота «дьяволов». Ассистировал ему канадский нападающий Бретт Хауден. Матч чемпионата НХЛ завершился со счетом 3:5 в пользу «Нью-Йорк Рейнджерс».

Виталий Кравцов забил свою первую шайбу в НХЛ. Видео: nhl.com

Для Кравцова эта заброшенная шайба стала первой в карьере в Национальной хоккейной лиге. Всего же на счету Кравцова 2 (1+1) очка в девяти встречах в НХЛ.

Напомним, Виталий Кравцов в начале апреля дебютировал в регулярном чемпионате НХЛ за клуб «Нью-Йорк Рейнджерс». Ранее он четыре сезона отыграл в Континентальной хоккейной лиге. В сезоне 2020/2021 он играл в челябинском «Тракторе». На его счету 16 голов и 8 голевых передач за 49 игр.

Кстати, во время пандемии в 2020 году Виталий приезжал во Владивосток. Он придумал оригинальный флешмоб «пасближнему», суть которого заключалась в оказании адресной помощи нуждающимся в сложный период. Многие люди во время самоизоляции попросту не могли покинуть свои квартиры, чтобы приобрести продукты питания, некоторым не хватало денег. Виталий на свои средства закупил продукты, забил ими багажник своего автомобиля и «отправился в народ», помогая нуждающимся соотечественникам.

Фото: инстаграм @kravtsov93.

«Владивосток! Всем привет, сейчас не самое простое время, особенно для старшего поколения. Я готов помогать тем людям, у кого нет возможности обеспечивать себя продуктами или иными жизненно необходимыми вещами», - писал в своем аккаунте в Инстаграме Виталий Кравцов.