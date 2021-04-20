«Музыка нас связала»: в День победы во Владивостоке выступит группа «Мираж»

Мираж выступит во Владивостоке

День победы во Владивостоке в этом году отметят не только традиционным парадом, репетиции которого уже начались на центральной улице города, но и большим концертом. Сегодня, 20 апреля, стало известно, кто именно порадует ветеранов и прочих приморцев своим творчеством в день 76-летия Великой Победы.

- У меня отличная новость. Музыкальная группа «Мираж» выступит с концертом и поздравит жителей и гостей Владивостока с праздником Дня Победы. Концерт состоится на набережной Спортивной гавани во время вечерней культурной программы в 21:00, сразу после чего начнется красочный фейерверк, - сообщил Олег Гуменюк.

Группа «Мираж» приедет в следующем составе: Екатерина Болдышева, Алексей Горбашов, Сергей Крылов, Андрей Гришин.

Концерт в этом году перенесли на набережную Спортивной гавани, потому3 что на центральной площади сейчас праздновать негде: здесь строители выкопали огромны котлован, чтобы обустроить пешеходный фонтан. Это когда струи воды бьют из отверстий в асфальте прямо в прохожих. Закончить стройку обещают только к сентябрю.